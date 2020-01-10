Петербуржцы любуются первым лунным затмением года

Всего в 2020 году их ожидается четыре, так что нельзя упускать редкую возможность.

Фотографии начали появляться в социальных сетях в ночь с 10 на 11 января. Лунное затмение в Санкт-Петербурге увидели в 00:12 часов. Отмечается, что оно – самое глубокое из всех, которые ожидаются в 2020 году. Прекрасное явление могли наблюдать жители Невского и Красногвардейского районов, остальным не повезло из-за погодных условий – часть города окутал туман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы делятся фотографиями лунного затмения в соцсетях. Это было последнее лунное затмение в 2019 году. 2 июля жители Земли могли увидеть солнечное затмение, но, главным образом, с территории Южной Америки.