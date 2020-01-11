С парковки на Гражданском украли оборудование на 700 тыс. рублей

С перехватывающей автостоянки в Калининском районе Санкт-Петербурга похитили серверы для автоматизированной парковки и оборудование к ним.

В полицию обратился мужчина 1964 года рождения с заявлением о том, что пропажу оборудования обнаружили 4 января в ходе планового контрольного объезда автостоянки. Сумма ущерба была оценена в 736 018 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.