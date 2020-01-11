Полицейские задержали подростка подозреваемого в избиении мужчины

Полицейские задержали подростка подозреваемого в избиении мужчины
Мужчину задержали. Фото:pixabay.com

17-летний подросток был задержан полицией по подозрению в избиении мужчины на Красногородской улице, 17/1. Это произошло 10 января.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина лежал на дороге, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший утверждал, что упал.

После проведения оперативно розыскных мероприятий полицейские изучили видеозаписи с места происшествия, по подозрению в совершении преступления был задержан юноша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с перехватывающей автостоянки в Калининском районе Санкт-Петербурга похитили серверы для автоматизированной парковки и оборудование к ним. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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