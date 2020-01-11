Власти Петербурга вновь отказали организаторам акции памяти журналистов Маркелова и Бабуровой

В Смольном отказ объяснили нарушением сроков подачи заявление на проведение акции. Активисты подали еще одну заявку, однако все равно не рассчитывают на разрешение.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили 11 лет назад, 19 января 2009 года. Защитника антифашистов и корреспондента «Новой газеты» в самом центре Москвы застрелил националист и член группировки БОРН Никита Тихонов.

Убийца получил пожизненный срок, его подельница — 18 лет заключения. Каждый год в Петербурге организуют памятные мероприятия, чтобы почтить погибших деятелей, и каждый год городское правительство не оказывает поддержки, находя для этого различные причины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным отказ в проведении гей-парада.