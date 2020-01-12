В воскресенье в Петербурге ветрено и дождливо

Последний выходной перед рабочей неделей в Северной столице будет ветреным и дождливым.

Сегодня, 12 января, ветер в городе подует с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха по-прежнему не зимняя: ночью отметка термометра показывала 0 градусов, днем же воздух прогреется до 3-5 градусов тепла. Также днем ожидается дождь.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержке рейсов из Дубая по причине погодных условий. Среди пассажиров оказались и петербуржцы.