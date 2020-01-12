В Петербурге высока вероятность обновления температурного рекорда

В Петербурге последний выходной перед рабочей неделей оказался в теплом секторе циклона.

Сегодня, 12 января, в городе ожидается облачная погода и дожди. Кроме того, на протяжении всего дня будет дуть сильный ветер с порывами до 13-18 м/с.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столбик термометра поднимется до 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться.

Он также отметил вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры, который для 12 января составляет +5,1, и установлен в 2009 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода будет в городе на Крещение.