Жительница Ленобласти нашла отрубленные головы козлов

Жительница Ленобласти нашла отрубленные головы козлов
Отрубленная голова козла. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Во Всеволожском районе Ленобласти 12 января нашли отрубленную голову козла. Останки обнаружила местная жительница во время прогулки.

Женщина выгуливала собак в карьере Мяглово, расположенном в массиве «Северная Самарка» (входит в Колтушское сельское поселение).

Голову черного козла она заметила рядом на траве. Недалеко от неё лежали белые копыта, сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так, женщина долгие годы жила с ними, а кто-то просто украл и на стол накрыл…», — комментируют петербуржцы.

Пользователи соцсетей предположили, что останки могут принадлежать пропавшим ранее животным. В начале январе на строжевом посту «Стык Наркома» в районе садоводства Матокса потерялись две беременные козы и один козел. Хозяйка животных обратилась к местным жителям с просьбой о помощи. Козам из-за беременности нужен особый уход, подчеркнула женщина.

коза козел ленинградская область останки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шестилетний петербуржец снялся для рекламы Gucci
Жительница Ленобласти нашла отрубленные головы козлов
Историк Соколов пообещал колонии 50% гонорара от романа в обмен на компьютер
В Центробанке разъяснили новую схему пенсионных выплат
Миллер: Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток — ...
Бобры атаковали деревья на берегу реки Оккервиль
Вор-полуночник стащил букет из магазина на Большой Советской
Под окнами дома на Белы Куна заметили лежащего человека