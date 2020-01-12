Жительница Ленобласти нашла отрубленные головы козлов

Во Всеволожском районе Ленобласти 12 января нашли отрубленную голову козла. Останки обнаружила местная жительница во время прогулки.

Женщина выгуливала собак в карьере Мяглово, расположенном в массиве «Северная Самарка» (входит в Колтушское сельское поселение).

Голову черного козла она заметила рядом на траве. Недалеко от неё лежали белые копыта, сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так, женщина долгие годы жила с ними, а кто-то просто украл и на стол накрыл…», — комментируют петербуржцы.

Пользователи соцсетей предположили, что останки могут принадлежать пропавшим ранее животным. В начале январе на строжевом посту «Стык Наркома» в районе садоводства Матокса потерялись две беременные козы и один козел. Хозяйка животных обратилась к местным жителям с просьбой о помощи. Козам из-за беременности нужен особый уход, подчеркнула женщина.