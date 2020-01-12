Миллиардер из Японии ищет невесту, с которой полетит на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для молодых девушек.

Как сообщил миллиардер в своем Twitter, он объявил конкурс для девушек, которые хотели бы вместе с ним осуществлять деятельность на благо человечества, а их общие действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией.

Маэдзава заявил, что будет готов со своей избранницей буквально улететь в космос — покорять Луну. Этот проект по поиску возлюбленной он назвал «сватовством для серьезных отношений один на один».

Он также перечислил требования для претенденток: они должны быть веселыми и иметь свое мнение. Кроме того, девушка не должны быть младше 20 лет, а в ее жизни не должно быть другого возлюбленного.

Маэдзава также отметил, что его избранница должна согласиться на подготовку к полету в космос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский миллиардер раздаст по $9 тыс. своим подписчикам.