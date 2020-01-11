Японский миллиардер раздаст по $9 тыс. своим подписчикам

Японский миллиардер раздаст по $9 тыс. своим подписчикам
Фото: pixabay.com

Мужчина хочет узнать, действительно ли деньги делают людей счастливее или это миф.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. О своей затеи коллекционер произведений искусства и будущий космический турист SpaceX Юсаку Маэдзава рассказал на видео на YouTube-канале. Он заявил, что хочет провести социальный эксперимент и раздать тысячи людей по 9 тысяч долларов. Победители получат шанс изменить свою жизнь, и японец хочет понять, станут ли они счастливее, имея огромную сумму денег.

Маэдзава подчеркнул, что его интересует эффективность условного базового дохода. Речь идет о регулярных платежах населению от государства для обеспечения достойного уровня жизни.

К слову, на данный момент твит мужчины набрал более 85 тысяч репостов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею. Свой удачливый лотерейный билет Надежда получила от дочки в свой день рождения, который был 31 декабря. Всего у нее на руках имелось десять новогодних билетов.

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