Продажи майонеза упали в России

Об этом заявили в магазинах.Фото: pixabay

Об этом заявили в магазинах.Фото: pixabay

Потерю популярности продукта связывают с ЗОЖ, сообщают специалисты онлайн-платформы Ozon.

О том, что жители России стали реже есть данный продукт даже в Новый год, сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники крупных российских ритейлеров.

В X5 Retail Group также отметили, что продажи упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сайте интернет-магазина «Перекресток».

В онлайн-магазине «Утконос» рассказали, что продажи майонеза снизились на 5,4% по сравнению с таким же промежутком времени 2018 года.