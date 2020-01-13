Продажи майонеза упали в России

Потерю популярности продукта связывают с ЗОЖ, сообщают специалисты онлайн-платформы Ozon.
О том, что жители России стали реже есть данный продукт даже в Новый год, сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники крупных российских ритейлеров.
В X5 Retail Group также отметили, что продажи упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сайте интернет-магазина «Перекресток».
В онлайн-магазине «Утконос» рассказали, что продажи майонеза снизились на 5,4% по сравнению с таким же промежутком времени 2018 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий.