400 тыс тонн материалов от гололеда подготовили для федеральных трасс

«Хотя нынешняя зима на территории Европейской части России выдалась бесснежной, мы всё равно готовы к ударам стихии», — сообщают в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Для уборки трасс задействовано 1050 единиц уборочной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вошел в рейтинг самых популярных портовых городов России. Был составлен список самых популярных портовых городов в стране.Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге. В пятерку самых популярных портовых российских городов для летних путешествий в 2020 вошли также Таганрог и Калининград.