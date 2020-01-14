400 тыс тонн материалов от гололеда подготовили для федеральных трасс

400 тыс тонн материалов от гололеда подготовили для федеральных трасс
Уборка снега в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
397 тонн противогололедных материалов заготовили для того, чтобы содержать федеральные трассы М-1, М-3, М-4, М-11 и А-105 во время снегопадов. Данные материалы хранятся на 42 специально обустроенных базах.

«Хотя нынешняя зима на территории Европейской части России выдалась бесснежной, мы всё равно готовы к ударам стихии», — сообщают в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Для уборки трасс задействовано 1050 единиц уборочной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вошел в рейтинг самых популярных портовых городов России. Был составлен список самых популярных портовых городов в стране.Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге. В пятерку самых популярных портовых российских городов для летних путешествий в 2020 вошли также Таганрог и Калининград.

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