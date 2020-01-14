Мусорной реформе в Петербурге снова грозит отсрочка

У комитета по благоустройству Петербурга осталось меньше года на то, чтобы провести мусорную реформу. Однако пока все указывает на то, что поручения президента РФ Владимира Путина выполнены не будут.

В городе все еще не определили регионального оператора по обращению с отходами, а территориальная схема его работы представляет собой недоделанный план, пишет «Мойка78».

На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин поручил ускорить мусорную реформу в Петербурге. Пять дней спустя был опубликован проект территориальной схемы по обращению с отходами. При этом представители комитета по благоустройству заверили, что публикация никак не связана с пресс-конференцией.

План, тем не менее, вызывает множество вопросов. Некоторые данные перекочевали в новый вариант из первого проекта от 2016 года. Так, например, не изменилось среднее количество отходов — 1,7 млн тонн.

Спорным оказались и предложенные комитетам территории под размещение комплекса по переработке отходов. Участок под строительство в Любанском лестничестве отсутствует на официальной карте Росреестра, а участки в Петродворцовом районе отдавать под мусорные предприятия не намерены местные жители. С протестом они выходят на митинги.

С мусорным оператором тоже не все так гладко. В случае, если победит подведомственный комитету завод МПБО-2, не исключены новые иски. Завод был выбран оператором в 2017 году для работы на севере и юге Петербурга, однако решение это оспорили другие участники конкурса. В северной части города победу МПБО-2 отметила компания «Новый свет-ЭКО», на юге судебные тяжбы продолжаются.

Ранее сообщалось, что мусорную реформу в Петербурге обещают начать в 2020 году.