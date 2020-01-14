Петербуржцев просят помочь в сборе костылей, тростей и ходунков

Благотворительный фонд «Ночлежка» просит неравнодушных петербуржцев помочь в сборе костылей, тростей и ходунков для бездомных.

Эти вещи необходимы для обитателей фонда. Многие из них испытывают трудности в передвижении — как правило, это травмированные пенсионеры, оставшиеся без дома, денег и как никто нуждающиеся в помощи.

Как сообщает «Город+», в связи с этим организация попросила всех неравнодушных помочь в сборе указанных вещей. Трости, костыли и ходунки принимаются в приюте «Ночлежки» на Боровой, 11 2Б. Там сидит дежурный, который принимает вещи с 10:00 до 22:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фонд «Ночлежка» собирал новогодние подарки для бездомных жителей. За помощью организация обратилась к жителям Северной столицы.