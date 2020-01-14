Ани Лорак восхитила фанатов новым образом

Певица Ани Лорак примерила оригинальный наряд, который подчеркнул ее фигуру. Фанаты с восторгом отреагировали на новый образ 41-летней звезды.

На фотографии певица в бархатное платье-бюстье, которое акцентирует всеобщее внимание на ее груди. Наряд певица дополнила изысканной серебристой цепочкой.

Певица также сделала макияж с акцентом на глаза, а на губы нанесла матовую помаду. Волосы выпрямила и распустила. Лорак с улыбкой позировала перед камерой.

«Жизнь хороша!» — написала певица в «Instagram».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ани Лорак сделала тату в интимном месте. Рисунок случайно заметили поклонники.