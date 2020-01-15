Соцсети «поженили» Смолова с 17-летней внучкой Ельцина

Пока что слух никто не подтверждал и сложно сказать, есть ли под ним основания.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. В социальных сетях бурно обсуждают отношения футболиста Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Пользователи убеждены, что в скором времени, как только девушке исполнится 18 лет, они сыграют свадьбу. «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники, уверяет, что предложение уже сделано.

Напоминаем, что афишировать свое общение Смолов и Юмашева начали не так давно. В начале января футболист выложил совместное фото с девушкой, а потом пользователи заметили, что он частенько комментирует посты Юлии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смолов натёр морковку в рот Ольги Бузовой. В ходе программы спортсмену также было предложено полежать в гробу в течение одной минуты, но он отказался. А вот задание пожертвовать 400 тысяч рублей на ремонт крыши Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае Смолов выполнил.