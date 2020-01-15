Пассажиры электричек в Ленобласти остались без льгот

В январе 2020 года пассажиры-льготники из Ленобласти столкнулись с проблемами при оформлении бесплатного проезда или покупке билетов со скидкой — оборудование в кассах перестало распознавать их карточки.

Причиной этому, как считают в правительстве Ленобласти, могла стать новая схема работы комитета соцзащиты, внедренная в ноябре прошлого года. По словам местных жителей, они без проблем проезжают по карточке льготников в метро, а с затруднениями сталкиваются лишь в ж/д кассах, сообщает 47news.

На сегодняшний день порядок оформления билетов на пригородные поезда временно изменен. В управлении на транспорте рассказали, что для приобретения билета, кассиру необходимо предъявить единый проездной вместе с паспортом, пенсионным удостоверением, справкой о назначении пенсии, либо удостоверением на льготу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проездной на электрички станет дороже с 1 января.