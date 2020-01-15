Ночью в Подпорожском районе перекроют автодорогу А-215

Трасса будет перекрыта с 22:00 15 января до 7:00 16 января. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Трасса будет перекрыта с 22:00 15 января до 7:00 16 января. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Автомобильную дорогу федерального значения А-125 в Подпорожском районе Ленобласти перекроют в ночь на четверг, 16 января.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение транспорта на 30-м километре автодороги А-125 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок будет полностью перекрыто в ночь на 16 января. Трасса будет перекрыта с 22:00 15 января до 7:00 16 января.

Причина дорожных ограничений связаны с ремонтом на двухпутном железнодорожном переезде «км 274 ПК 5» перегона Подпорожье — Яндеба.

При необходимости в период производства работ для водителей обеспечат проезд через переезд экстренных служб.

В пресс-службе ведомства принесли извинения автомобилистам за временные неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта в Петербурге.