18 компаний подняли цены на автомобили в России

За две недели нового года 18 автопроизводителей увеличили цены на автомобили в России.

Цены были подняты на автомобили Lada, Suzuki, Volvo и Foton. Стоимость автомобилей разных марок увеличилась от 5 до 99 тысяч рублей. Об увеличении цен рассказали аналитики сайта «Цена Авто».

Большинство машин марок Hyundai, Mini, Renault , Skoda , Subaru, Volkswagen также возросли в цене. Модельный ряд автомобилей марки Mitsubishi подорожал на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

«Другие марки ограничились лишь несколькими моделями — Chevrolet (от 3 до 35 тыс. руб.), Genesis (+50 тыс. руб.), Jeep (от 75 до 200 тыс. руб.), Lexus (+25 тыс. руб.) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тыс. рублей)», — сообщили аналитики агентства «Автостат».

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Ленинградской области расширили категории граждан, которые могут пользоваться социальным такси бесплатно, а также по сниженной цене.