Брэд Питт и Дженнифер Энистон хотят начать все с начала

Актеры якобы собираются усыновить ребенка и воспитывать его вместе.

Об этом стало известно 16 января. Обо всем сообщает портал New Idea, ссылаясь на собственные источники. Брэд Питт и Дженнифер Энистон, уверяют инсайдеры, вновь хорошо общаются и даже собираются усыновлять ребенка. До Нового года они сходили в детский дом и присмотрели там малыша, чтобы забрать его домой и воспитывать вместе.

Источники уверяют, что в скором времени актеры объявят о своем воссоединении – самые близкие люди уже в курсе происходящего.

Другие СМИ отрицают слухи, хотя соглашаются с тем, что во время отпуска обе звезды находились в Мексике, но в разных концах страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брэд Питт сравнил себя с мусорным ведром. Единственный раз, когда разговор зашел о личной жизни, актер не без самоиронии отшутился.