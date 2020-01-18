Православные верующие проводят Крещенский сочельник

Православные верующие проводят Крещенский сочельник
Икона. Фото: РПЦ

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник.

В данный день ведущие придерживаются поста: не употребляют мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, алкоголь. Принято, что в Сочельник также нельзя ругаться, ссориться, выносить из дома какие-либо предметы, давать взаймы деньги, а также устраивать стирку.

Сочельник в этом году проходит накануне Крещение Господне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что РПЦ изменила правила крещения детей. Детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в православных церквей. Такое решение принял синод РПЦ. На официальном сайте РПЦ отметили исключение ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят «национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей».

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Православные верующие проводят Крещенский сочельник
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