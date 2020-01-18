Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов

Теперь они не смогут исполнять свои обязанности членов королевской семьи, а также получать за это деньги.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщили в Букингемском дворце. Теперь принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально лишены королевских титулов. Они не смогут их использовать, а также получать деньги. Все изменения вступят в силу весной 2020 года.

Напоминаем, что о своем намерении принц Гарри и Меган Маркл объявили несколько дней назад. Они собираются самостоятельно обеспечивать себя, а также вернуть деньги, которые были потрачены на ремонт их резиденции. Так, Меган Маркл уже подписала договор о сотрудничестве с «Диснеем».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп расстроился, когда узнал о решении Маркл и принца Гарри. Президент не понимает, как произошло, что они решили отказаться от привилегий членов королевской семьи Великобритании.