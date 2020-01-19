«Двойник?»: поклонники не узнали помолодевшую Пугачеву с юбилея Николаева

&#171;Двойник?&#187;: поклонники не узнали помолодевшую Пугачеву с юбилея Николаева
Алла Пугачева. Фото: Instagram alla_orfey

В Сети появилось новое фото с Аллой Пугачевой. Поклонники удивились тому, как эстрадная певица помолодела, некоторые признались, что даже с трудом узнали звезду.

На фотографии Пугачева запечатлена в компании друзей на дне рождения певца и композитора Игоря Николаева. Как сообщили «Дни.ру», снимком в Instagram-аккаунте поделилась хореограф Алла Духова,

Звезды российского шоу-бизнеса отмечали день рождения Игоря Николаева. Фото: instagram.com / @igor_nikolaev_music

Юзеры обратили внимание на то, что Пугачева выглядит слегка иначе.

«Двойник?», — написал подписчик.

«Совсем на себя не похожа!», — заявил пользователь соцсети.

Некоторые написали под публикацией, что снимок заретуширован, другие отметили, что все дело в косметологических процедурах певицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алла Пугачева после расставаний слушала песни Игоря Николаева.

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