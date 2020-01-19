«Двойник?»: поклонники не узнали помолодевшую Пугачеву с юбилея Николаева

В Сети появилось новое фото с Аллой Пугачевой. Поклонники удивились тому, как эстрадная певица помолодела, некоторые признались, что даже с трудом узнали звезду.
На фотографии Пугачева запечатлена в компании друзей на дне рождения певца и композитора Игоря Николаева. Как сообщили «Дни.ру», снимком в Instagram-аккаунте поделилась хореограф Алла Духова,
Юзеры обратили внимание на то, что Пугачева выглядит слегка иначе.
«Двойник?», — написал подписчик.
«Совсем на себя не похожа!», — заявил пользователь соцсети.
Некоторые написали под публикацией, что снимок заретуширован, другие отметили, что все дело в косметологических процедурах певицы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алла Пугачева после расставаний слушала песни Игоря Николаева.