Медведев назвал причины отставки своего правительства

Медведев назвал причины отставки своего правительства
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что привело к внезапной отставке возглавляемого им правительства, которую анонсировал глава России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По словам Медведева, первое, о чем он заявил в ходе встречи с Путиным, были масштабные задачи по обновлению политической системы, в определенной степени даже изменению баланса властей в стране, обозначенные в послании. Он также добавил, что для принятия указанных решений,

Путин должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их принимать без оглядки на различные факторы.

«Включая фактор правительства», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в целом доволен работой кабинета. Среди успехов правительства экс-премьер-министр отметил снижение инфляции с 13% до 3%, макроэкономическую стабилизацию, национальные проекты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Медведев занимал свою должность на протяжении восьми лет, чего еще не случалось в современной истории страны.

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