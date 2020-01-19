«Зачем сигналить?»: водитель каршеринга решил ехать против потока по набережной Фонтанки

В Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки водитель каршеринга запутался в направлении движения.

Обо всем стало известно сегодня, 19 января. На опубликованных кадрах видно, что водитель начал двигался против потока. Какое-то время он настойчиво пытался продолжать движение в выбранном направлении, но пропускать нарушителя другие водители отказывались.

Развернуться горе-участнику все-таки удалось под продолжительный гул сигналов автомобилей.

«Вот такой вот пируэт», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи отметили, что водителю арендованного авто крупно повезло, ведь на участке могло произойти серьезное ДТП.

«Зачем сигналить? Дай ему вырулить и все, он и так понял, что не туда заехал», — написал пользователь, заступившись за растерянного водителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении мужчины в Петербурге, который спал в обнимку с пулеметом.