«Ноги свои»: Собчак опубликовала провокационное фото у бассейна на Мальдивах

&#171;Ноги свои&#187;: Собчак опубликовала провокационное фото у бассейна на Мальдивах
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак наслаждается отдыхом на Мальдивах. Телеведущая делится с поклонниками фрагментами солнечных будней.

Сегодня, 19 января, Собчак опубликовала смелое фото около бассейна. В кадре она предстала в черной накидке и соломенной шляпе, приняв своеобразную позу.

«Ноги свои», — написала под снимком 38-летняя блондинка в Instagram.

Поклонники не оставили без внимания красочный кадр. Большинство подписчиков с восхищением отреагировали на фото.

«Ноги — собственность модели», — написали фолловеры.

Другие обратили внимание на провокационную позу Собчак.

«Идеальный ракурс, руки бы только по другому сложить», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксения Собчак вместе с супругом отдыхает на Мальдивах за 1,5 миллиона рублей за сутки.

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