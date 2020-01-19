«Ноги свои»: Собчак опубликовала провокационное фото у бассейна на Мальдивах

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак наслаждается отдыхом на Мальдивах. Телеведущая делится с поклонниками фрагментами солнечных будней.

Сегодня, 19 января, Собчак опубликовала смелое фото около бассейна. В кадре она предстала в черной накидке и соломенной шляпе, приняв своеобразную позу.

«Ноги свои», — написала под снимком 38-летняя блондинка в Instagram.

Поклонники не оставили без внимания красочный кадр. Большинство подписчиков с восхищением отреагировали на фото.

«Ноги — собственность модели», — написали фолловеры.

Другие обратили внимание на провокационную позу Собчак.

«Идеальный ракурс, руки бы только по другому сложить», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксения Собчак вместе с супругом отдыхает на Мальдивах за 1,5 миллиона рублей за сутки.