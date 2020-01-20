Теплый январь стал причиной меньшего отпуска тепловой энергии в Петербурге

Количество потребляемой теплоэнергии в январе сократилось на 18%. Фото: pixabay

Количество потребляемой теплоэнергии в январе сократилось на 18%. Фото: pixabay

Петербургский ГУП ТЭК в январе отпускает тепловой энергии почти на 20% меньше из-за аномально теплой погоды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, количество потребляемой энергии сократилось на 18% по сравнению с январем прошлого года. Это, в первую очередь, связано с аномальным теплом в городе.

В ТЭК рассказали, что температура теплоносителя устанавливается, исходя из актуального прогноза погоды. Работа всех котельных зависит от параметров температуры наружного воздуха, уточнили в предприятии.

Расчет стоимости услуг, при этом, происходит, основываясь на данных общедомового прибора учета. Следовательно, жильцам придется платить ту сумму, которую в результате зафиксировал счетчик.

В ведомстве также отметили, что если жильцы испытывают дискомфорт от текущей температуры в квартирах, то в таком случае рекомендуется обратиться в управляющую компанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Петербурге.