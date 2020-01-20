Теплый январь стал причиной меньшего отпуска тепловой энергии в Петербурге

Петербургский ГУП ТЭК в январе отпускает тепловой энергии почти на 20% меньше из-за аномально теплой погоды.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, количество потребляемой энергии сократилось на 18% по сравнению с январем прошлого года. Это, в первую очередь, связано с аномальным теплом в городе.
В ТЭК рассказали, что температура теплоносителя устанавливается, исходя из актуального прогноза погоды. Работа всех котельных зависит от параметров температуры наружного воздуха, уточнили в предприятии.
Расчет стоимости услуг, при этом, происходит, основываясь на данных общедомового прибора учета. Следовательно, жильцам придется платить ту сумму, которую в результате зафиксировал счетчик.
В ведомстве также отметили, что если жильцы испытывают дискомфорт от текущей температуры в квартирах, то в таком случае рекомендуется обратиться в управляющую компанию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Петербурге.