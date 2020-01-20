Глава Чувашии, призывавший «мочить» журналистов и блогеров, извинился

Глава Чувашии, призывавший &#171;мочить&#187; журналистов и блогеров, извинился
Игнатьев заверил, что у него добрая душа. Фото: https://www.instagram.com/mihail_ignatiev_chuvashiya/

Он хотел, чтобы провластные издания уничтожили тех, кто критикует власти.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на праздновании Дня российской и чувашской печати, обратился к журналистам, работающим в провластных СМИ. Он попросил их «мочить» коллег и блогеров, которые критикуют власти. Комментируя свою речь, Игнатьев заявил, что имел в виду «раскрывать подноготную», но никак не применение физической силы.

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи»,

— заверил глава Чувашии, отметив, что у него добрая душа.

Глава Союз журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Игнатьев не раз критиковал независимых журналистов.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Беглов вспомнил о принципиальности журналистов Петербурга в День печати.

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