Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Русские священники покорили жюри французского &#171;Голоса&#187;
Выступление священников оказалось даже слишком хорошим. Фото: скриншот YouTube

Семинаристы русского происхождения, живущие во Франции, поразили судей французского «Голоса» исполнением церковного песнопения на русском языке.

Пятеро священников создали коллектив под названием Schola Fratrum и исполнили композицию «О, моя душа». Их пение поразило членов жюри, после завершения номера все они выразили свое восхищение талантливыми семинаристами.

Однако во время трогающего за душу исполнения ни один из судей не повернулся к певцам. Как объяснили члены жюри после, они были крайне увлечены и поражены песней, а также не знали, могут ли быть полезны в качестве наставников таким профессионалам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница жюри российского «Голоса» Полина Гагарина считает победителем своего подопечного, Ива Набиева. По мнению певицы, он — настоящий артист.

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