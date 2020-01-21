Из Белоруссии в Россию не пустили тонны сыра и корма для кошек

В Петербург не пустили корм для кошек. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Петербург не пустили корм для кошек. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

На российско-белорусской границе в минувшие выходные запретили ввоз 2 тонн сыра, 1,68 тонн сухого корма для кошек и премикса для коров. Груз направлялся в Петербург и Великие Луки.

Провести товар пытались через границу в Псковской области. Сыр, произведенный ОАО «Савушкин продукт» в городе Каменец, следовал в Великие Луки. Корм везли на фирму, которая занимается дистрибуцией и оптовыми продажами товаров для животных в Петербурге.

Нарушения были найдены в ходе проверки, сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. На партию сыра и сухих кормов для кошек отсутствовали сопроводительные документы. Таким образом, подтвердить безопасность и происхождение товара было невозможно.

На партию премикса не был предоставлен документ предприятия-производителя. Состав его не соответствовал регистрационным данным на сайте.

«Кроме того, при транспортировке сыра были нарушены ветеринарно-санитарные правила перевозки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование», — добавили в Россельхознадзоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам декабря Россельзнадзор изъял более 925 кг продукции, ввозимой с нарушениями.