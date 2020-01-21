Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение

Актер трогательно отреагировал на победу коллеги на вручении наград Гильдии киноактеров США.

Об этом стало известно 20 января. Обо всем пишет Spletnik.ru. Актер Бред Питт пришел на вручение наград Гильдии киноактеров США в том числе, чтобы поддержать свою бывшую супругу Дженниер Энистон. Когда объявили, что она получила награду за «Лучшею женскую роль в драматическом сериале» в «Утреннем шоу» Питт очень обрадовался и чуть не пустил слезу. Энистон призналась, что ее трогает поддержка экс-мужа и что только благодаря вере близких людей она смогла добиться таких высот.

Напоминаем, что Питт и Энистон поженились в 2000 году, а затем расстались – актер связал свою жизнь с Анджелиной Джоли. Долгое время экс-супруги старались избегать друг друга, но в последнее время их все чаще видят рядом. Они не скрывают, что лед тает – это породило множество слухов о воссоединении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон хотят начать все с начала.