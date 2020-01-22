С 28 января вновь начнут реконструкцию Лиговского путепровода

С 28 января вновь начнут реконструкцию Лиговского путепровода
На реконструкцию Лиговского путепровода выделено почти 4 млрд рублей. Фото: Google View

На Таллинском шоссе появятся временные ограждения в связи с возобновлением ремонтных работ на Лиговском путепроводе.

Оградительные конструкции установят уже завтра, 23 января, а к самим работам приступят на следующей неделе, 28 января. О планах по реконструкции Лиговского путепровода сообщили в среду, 22 января, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Напомним, что ремонт приостановили летом прошлого года из-за недобросовестного выполнения подрядчиком своих обязанностей. Работами занималась ЗАО «Пилон». Теперь доделывать путепровод будет ООО «СК «Орион Плюс». Масштабные работы планируется завершить к октябрю 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре 2019 года антимонопольной службе поступила жалоба по поводу проведения конкурса на ремонт Лиговского путепровода.

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С 28 января вновь начнут реконструкцию Лиговского путепровода
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