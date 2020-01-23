В Петербурге растет конкуренция среди молодых специалистов

На рынке труда для молодых специалистов Северной столицы выявлено пять трендов, сообщили редакции Gazeta.spb.ru аналитики HeadHunter Северо-Запад.

Тренд первый: молодежь зовут в продажи

С 1 января по 31 декабря 2019 года для начинающих специалистов было открыто 30 587 вакансий в Северной столице. Чаще всего работу молодежи предлагали компании из отраслей розничной торговли (18% от общего количества вакансий), HoReCa (14%), товаров народного потребления (10%) и услуг для бизнеса (10%). Активно привлекали внимание студентов и выпускников ИТ-компании (9%).

Начинающим специалистам, предлагали прежде всего, вакансии в сфере продаж (34%), индустрии гостеприимства – туризм, гостиницы, рестораны (20%), позиции для административного персонала (16%) и консультантов (12%). Повышенным спросом пользовались также ИТ-специалисты (8%), маркетологи (6%) и производственные работники (6%).

Тренд второй: спрос растет вместе с требованиями к соискателям

Число вакансий в сфере «Начало карьеры, студенты» в Петербурге растет от года к году. В 2018 году прирост к 2017 году составил 13%, а в прошлом году к 2018 году рынок вакансий для начинающих специалистов увеличился на 7%. В большинстве предложений о работе не было указано никаких особенных требований к опыту работы кандидатов (88%). С другой стороны, в каждом десятом предложении о работе встречались пожелания к наличию профессионального опыта от 1 года до 3 лет.

Тренд третий: начинающим специалистам поднимают зарплаты

Вместе с ростом спроса на молодых специалистов плавно растет и уровень средних предлагаемых заработных плат в сфере «Начало карьеры, студенты». По аналитике hh.ru, среднее предложение в вакансиях в 2019 году равнялось 34 600 руб., что почти сравнялось с зарплатными ожиданиями молодых специалистов из Санкт-Петербурга – в среднем 35 тыс. руб.

В 2015 году средние предлагаемые зарплаты были 27 500 руб., динамика за последние пять лет составила 26%.

Регионы

Средняя предлагаемая зарплата начинающим специалистам, студентам в 2019 г.

Санкт-Петербург

34 600 рублей

Мурманская область

31 000 рублей

Республика Коми

30 350 рублей

Ленинградская область

30 000 рублей

Архангельская область

29 000 рублей

Республика Карелия

29 000 рублей

Калининградская область

27 000 рублей

Новгородская область

27 000 рублей

Псковская область

25 000 рублей

Тренд четвертый: за работу приходится бороться

Несмотря на общие тренды на российском рынке труда, позитивные, скорее, для соискателей, уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается одним из самых высоких в разрезе профессиональных областей. В январе на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в среднем претендовали 15 кандидатов, что превышает норму практически в три раза.

Тренд пятый: молодые специалисты остаются в Петербурге

Даже с учетом высокого уровня конкуренции молодые специалисты не спешат уезжать из Петербурга. Только в 14% резюме, открытых в 2020 году на hh.ru в профобласти «Начало карьеры, студенты», встречается упоминание о возможном переезде. Центры притяжения молодежи – Москва (9% от всех резюме с указанием возможной релокации), другие регионы России (без указания конкретных – 7%), Германия, Сочи, США и Беларусь.