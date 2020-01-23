ФСБ вычислила и заблокировала сервис с рассылкой сообщений о «минировании» в России

В российской Федеральной службе безопасности заявили о блокировке ресурса Startmail.com, с которого с ноября прошлого года приходили тысяч сообщений о «минировании» зданий в российских городах.

Как уточняет ТАСС, данный ресурс зарегистрирован в Нидерландах. На сегодняшний день с данного сервиса поступило более тысячи сообщений с угрозами «минирования» от анонимов. Сообщения начали поступать 28 ноября 2019 года.

Правоохранители проверяли все объекты социальной инфраструктуры, в которые приходили подобные сообщения. Речь идет о школах, детских садах, больницах, общественном транспорте, торговых центрах, судах и других объектах. Ни одного взрывного устройства так и не было найдено.

Ограничение доступа к ресурсам сервиса Startmail.com ограничено с 23 января на основании представления Генпрокуратуры России и Роскомнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды.