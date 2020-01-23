Сотрудника полиции в Петербурге задержали за присвоение квадроцикла

В Петербурге задержан глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщили в пресс-службе министерства.

Полицейского задержали за присвоение служебного квадроцикла, находившегося на балансе ОМВД по Курортному району города. Стоимость транспортного средства оценивается в 550 тысяч рублей.

Предполагается, что начальник подразделения МВД надавил на подчиненных, заставив их списать квадроцикл и передать в его личное пользование. С квадроцикл также сняли указывающие на принадлежность к правоохранительным органам знаки и спецсигналы.

Против начальника подразделения МВД возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты. Правоохранители начали проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан.