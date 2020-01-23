Техработы изменят планы влюбленных в Петербурге. Прием заявлений в ЗАГС остановят

Техработы изменят планы влюбленных в Петербурге. Прием заявлений в ЗАГС остановят
Петербуржцам сообщили об остановке приема заявлений. Фото: pixabay

В Северной столице будет прерван прием заявлений в органы ЗАГС.

Влюбленные не смогут подать заявление с 25 января с 22:00 до 23:59 26 числа. Это связано с проведением оператором федеральной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния техработ.

Как сообщает Комитет по делам записи актов гражданского состояния города, ФНС РФ проводит техработы с оборудованием и общесистемным программным обеспечением ФГИС «ЕГР ЗАГС». В результате в указанный день приём заявлений о заключении брака в органах ЗАГС Петербурга осуществляться не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении Виталия Кличко. Мэр Киева похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить год назад.

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