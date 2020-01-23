Гигантский валун не смог помешать строительству коричневой ветки метро

В Петербурге валун, выбитый из породы во время прохода тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, не мешает строительным работам. Такое заявление сделали в компании «Метрострой».

В скором будущем валун будет раздроблен специальным инструментом. В пресс-службе также отметили, сообщает «Фонтанка», что камень не мешает ручной проходке тоннеля, из-за чего работы могут быть продолжены.

Со слов рабочих, валун оказался в тоннеле после прохода щита, они оценили массу камня в 10 тонн. На текущий момент в соцсетях имеются фотографии валуна, который опирается на деревянные подпорки, которые удерживают его от падения вглубь тоннеля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что строители доставали из земли валун диаметром 1,2 метра. Все произошло в ходе строительства станции «Юго-Западная».