Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга

В Северной столице Ленинский районный суд приступит к рассмотрению дела петербуржца, который погиб в кипятке из-за лопнувшей трубы. Родственники погибшего просят моральную компенсацию в размере 4 млн рублей.

Трагедия произошла в прошлом году. Родственники 20-летнего Андрея Начинкина подали иск о возмещении морального вреда. Они требуют компенсацию с диспетчера компании «Теплосеть» Евгения Емельянова. В ту ночь, когда погиб Начинкин, он находился на дежурстве.

Против Емельянова выдвинули обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ. Он остается единственным фигурантом уголовного дела.

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