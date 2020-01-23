Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга

Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга
Дело рассмотрит Ленинский районный суд. Фото: pixabay

В Северной столице Ленинский районный суд приступит к рассмотрению дела петербуржца, который погиб в кипятке из-за лопнувшей трубы. Родственники погибшего просят моральную компенсацию в размере 4 млн рублей.

Трагедия произошла в прошлом году. Родственники 20-летнего Андрея Начинкина подали иск о возмещении морального вреда. Они требуют компенсацию с диспетчера компании «Теплосеть» Евгения Емельянова. В ту ночь, когда погиб Начинкин, он находился на дежурстве.

Против Емельянова выдвинули обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ. Он остается единственным фигурантом уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ограничении движения по набережной реки Фонтанки. Причиной этого станут реставрационные работы.

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