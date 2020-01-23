На Ветеранов каршеринг влетел в троллейбус и повредил ограждение

На Ветеранов каршеринг влетел в троллейбус и повредил ограждение
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга автомобиль службы каршеринга влетел в троллейбус. Машина также повредила ограждение.

Все произошло в четверг вечером, 23 января, на проспекте Ветеранов, недалеко от пересечения с Дачным проспектом. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка ударила пассажирский транспорт сзади.

В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что аварии с участием каршерингов в городе происходят слишком часто.

Участники заняли две полосы движения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге суд рассмотрит дело погибшего в кипятке местного жителя.

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