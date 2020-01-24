Столкнувшиеся фура и легковушка спровоцировали крупную пробку на трассе «Кола»

Автомобилисты сообщили, что на Мурманском шоссе собралась крупная пробка. Причиной скопления машин стало ДТП с фурой и легковым авто.

Обо всем стало известно сегодня, 24 января, около 20:30. На опубликованных кадрах видно, что столкнувшиеся транспортные средства заняли большую часть дороги. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», большегруз и легковушка столкнулись на трассе «Кола», недалеко от поселка Синявино.

Дорожный затор образовался в направлении Ленинградской области. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Согласно данным сервиса «Яндекс-Карты», скорость движения на участке не превышает 3-5 километров в час.

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