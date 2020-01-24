Две легковушки превратились в груду металла на Красногвардейской площади и остановили трамваи

Две легковушки превратились в груду металла на Красногвардейской площади и остановили трамваи
Машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Красногвардейской площади произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Все произошло сегодня вечером, 24 января. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины марок Renault и Lada получили серьезные повреждения. Особенно сильно досталось первой легковушке — от удара передняя часть внедорожника смялась в «гармошку»

«Проезду мешаем», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Движение трамваев оказалось заблокировано.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на «Коле», в результате которого собралась крупная пробка. Участники аварии заняли большую часть дороги.

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