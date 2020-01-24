Водитель Opel насмерть сбил пешехода на переходе в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами иномарки оказался 58-летний мужчина.

Все произошло в пятницу, 24 января, на 21-м километре автодороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково». 32-летний водитель автомобиля марки Opel двигался со стороны поселка Огоньки в сторону поселка Овсянное. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил мужчну. От полученных повреждений пешеход скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла около 18:40.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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