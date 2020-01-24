На Белградкой «любитель скорости» не вошел в поворот и вписался в отбойник

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель легкового авто не вписался в крутой поворот и встретился с отбойником. В результате ДТП все остались живы.

Об аварии стало известно в пятницу вечером, 24 января. Все произошло на Белградской улице, близ проспекта Славы. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», машина скорой помощи весьма кстати проезжала мимо.

«Место для регулярных встреч любителей быстрой скорости», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видны серьезные повреждения машины. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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