Рекордное число финнов вызвались пасти овец, пожелав сбежать от городской суеты

Следующая жеребьевка будет проведена в феврале. Фото: Pixabay

Следующая жеребьевка будет проведена в феврале. Фото: Pixabay

Лесное управление, вновь открыло набор на популярную вакансию летнего пастуха. На предложение откликнулись 15 тыс. жителей Финляндии, что стало рекордным числом заявок.

Учреждение ежегодно набирает людей на вакансии летних пастухов, однако в этом году предложение оказалось особенно популярно. 15 тыс. 600 жителей решили оставить позади городскую жизнь, выбрав уединение с природой. В минувшем году число заявок равнялось 11 тыс. 600.

Наиболее популярным местом работы оказался т.н. Дом пожарного в Савонлинна. Пасти овец пожелали 1 тыс. 300 человек. Всего кандидатам были представлены 15 локаций.

Как сообщает yle.fi, пастухов выбирают жеребьевкой. В их задачи входит забота и выпас животных. Добровольным пастухам не платят, иногда им самим приходится выкладывать деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагедии, случившейся с пастухом на пастбище в Выборгском районе. Мужчину забодал бык.