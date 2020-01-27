Россияне с трудом узнали Боярского, сфотографировавшегося без шляпы

Актер Михаил Боярский удивил подписчиков непривычным видом. В соцсети Instagram появилась фотография, на которой он запечатлен без шляпы.

Семейный снимок опубликовала его дочь Елизавета Боярская на своей страничке. На фото запечатлена семья артиста: дочь Елизавета, сын Сергей и супруга Екатерина. Больше всего подписчиков озадачил внешний вид главы семейства. Многие подписчики отметили, что в шляпе он выглядит значительно моложе.

«Шляпа заметно его молодит», — написал пользователь соцсети. «Зачем выложили папу без шляпы», -спросил подписчик.

Нашлись и те, кто заступился за 70-летнего актера.

«Боярский великолепно выглядит, любим его!», — написал юзер.

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