Актриса Екатерина Волкова призналась в смертельной болезни

Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион».

По словам звезды, о страшной новости она узнала несколько лет назад — при переливании крови ее заразили вирусом гепатита С. Модель находилась на 4 месяце беременности, когда у нее началось воспаление матки. Медики месяц боролись за жизнь ребенка, однако спасти его так и не удалось.

Певица также добавила, что врачам пришлось вызывать искусственные роды, после которых у нее началось сильное кровотечение и понадобилось переливание.

Волкова призналась, что потеря неродившегося сына — самое страшное, что случилось в ее жизни. После этой трагедии распался ее второй брак — с кинопродюсером Сергеем Члиянцем.

После актриса вышла замуж за писателя Эдуарда Лимонова. В браке родились сын Богдан и дочь Александра, однако супруги вскоре разошлись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Анастасия Волочкова огласила дату свадьбы. Балерина рассказала, что ей сделал предложение новый возлюбленный.