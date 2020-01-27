Волочкова назвала дату своей свадьбы

Недавно балерина Анастасия Волочкова отметила 44-й день рождения. Во время торжества артистка призналась, что вот-вот примерит свадебный наряд.

На мероприятии таинственный избранник так и не показался. Волочкова призналась, что пока не готова показывать его публике, он поздравил ее заранее.

По словам танцовщицы, ей уже сделали предложение руки и сердца, это радостное событие возлюбленные отметят 20 октября. Как сообщает «НТВ», их отношения длятся больше года.

Звезда заявила, что не собирается оплачивать праздник из своего кармана. Волочкова планирует провести важное для себя событие во дворце, подготовив для выхода семь платьев и корону с драгоценными камнями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Волочкова поделилась фотографиями с отдыха, которые делал ее возлюбленный. Балерина позировала перед камерой в одних плавках.