Россияне жалуются на сбой в работе почты Mail.Ru

Россияне жалуются на сбой в работе почты Mail.Ru
Пользователи не могут войти в свои аккаунты. Фото: pixabay

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Mail.Ru

Сбои в работе наблюдаются примерно с 10 часов утра по московскому времени. Проблемы возникли с почтовыми ящиками юзеров. Пользователи не могут войти в свои аккаунты.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, с трудностями столкнулись пользователи из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной сбое в сервисах поисковой системы Google. О проблемах в работе сообщили пользователи.

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