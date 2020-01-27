Россияне жалуются на сбой в работе почты Mail.Ru

Пользователи не могут войти в свои аккаунты. Фото: pixabay

Пользователи не могут войти в свои аккаунты. Фото: pixabay

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Mail.Ru

Сбои в работе наблюдаются примерно с 10 часов утра по московскому времени. Проблемы возникли с почтовыми ящиками юзеров. Пользователи не могут войти в свои аккаунты.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, с трудностями столкнулись пользователи из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной сбое в сервисах поисковой системы Google. О проблемах в работе сообщили пользователи.