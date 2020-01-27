Водитель, сбивший мотоциклиста на набережной Мартынова, отправится в тюрьму

Водитель, сбивший мотоциклиста на набережной Мартынова, отправится в тюрьму
Фото: pixabay.com

Нетрезвый мужчина за рулем Opel Astra причинил тяжелые травмы мотоциклисту, сбив его на набережной Мартынова в Санкт-Петербурге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в июле прошлого года. Вечером 4 июля пьяный 44-летний житель Северной столицы въехал в мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении. В результате столкновения владелец двухколесного транспортного средства получил тяжелые травмы.

В понедельник, 27 января, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что обвиняемый Иван Войткевич три года проведет в колонии общего режима. Кроме того, нарушителя на год лишили возможности управлять автомобилем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель города на Неве отправится под суд за хранения «огнестрела» и взрывчатых веществ. При обыске у петербуржца обнаружили порох и патроны.

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