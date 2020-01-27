Петербуржца судят за хранение оружия и взрывчатых веществ

Кировский районный суд Петербурга рассмотрит дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Обвиняемый хранил дома порох и патроны.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года во время обысков в квартире у петербуржца нашли 30 патронов к огнестрельному оружию, в том числе к автомату АК-47 и его модификациям.

«Также обнаружено и изъято взрывчатое вещество – бездымный порох, общей массой 2388,9 г», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Оружие и взрывчатое вещество изъяты. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 63-летнего жителя Купчино оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.