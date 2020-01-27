На месте аквапарка «Вотервиль» на Кораблестроителей хотят построить жилье

На месте закрывшегося аквапарка «Вотервиль», который примыкает к гостинице «Прибалтийская» на улице Кораблестроителей предложили построить жилые здания.

Владельцы «Прибалтийской» еще в прошлом году обратились Комиссию по подготовке изменений в Генеральный план города с предложением перевести статус здания аквапарка из общественно-деловой в жилую застройку. ООО «Гостиничный комплекс «Прибалтийская» мотивировала это «формированием гармоничного сочетания жилья и гостиницы».

Однако комиссия не приняла эту заявку, оставив помещение площадью 1,9 га с видом на Морскую набережную и залив за неработающим аквапарком. Напомним, «Вотервиль» был первым аквапарком в Петербурге. Он закрылся в 2016 году после массового отравления посетителей реагентом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столичном аквапарке ребенок пострадал из-за невнимательности спасателя.